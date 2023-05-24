Гарантия свободы собраний не оправдывает нарушения прав граждан

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Конституция РК гарантирует гражданам страны свободу собраний и демонстраций, однако такая гарантия не означает оправдания нарушений основных прав граждан, а также действий, нарушающих общественный порядок. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 23 мая на заседании правительства. Он подверг критике Корейским профсоюзом строителей, организовавший на прошлой неделе митинг в центре Сеула с требованием улучшить условия труда. В нём приняли участие порядка 25 тысяч членов профсоюза, что создало препятствия автомобильному движению и вызвало массовые пробки на дорогах. В полицию было подано порядка 80 жалоб на шум. Подобные действия нарушают общественный порядок и право граждан страны на отдых,- подчеркнул глава государства. Тем самым, он считает, что предыдущая администрация якобы отказалась от контроля за общественным порядком, не препятствуя проведению незаконных митингов и демонстраций и заставив граждан страны терпеть неудобства. В результате правоохранительные органы фактически самоустранились от выполнения части своих прямых обязанностей – контроля за порядком на улицах. Нынешнее правительство не намерено терпеть подобные незаконные действия,- Юн Сок Ёль. Он пообещал всестороннюю поддержку полиции и другим государственным органам, выполняющим свои обязанности по защите прав граждан, которые не должны страдать из-за незаконных действий. Он призвал полицию и другие спецслужбы строго следить за соблюдением общественного порядка. Законопослушные граждане и социально незащищённые слои населения страдают, когда законы не соблюдаются,- подчеркнул Юн Сок Ёль.