Президент РК встретился с главой ВТО

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23 мая президент РК Юн Сок Ёль встретился с генеральным директором Всемирной Торговой Организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, находящейся с визитом в Сеуле. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе, пути активизации сотрудничества в области цифровой торговли. Южнокорейский лидер отметил важность режима свободной торговли в рамках ВТО и Генерального соглашения по тарифам и торговле для РК, в основе развития которой лежат торговые отношения с другими странами. Одновременно он подчеркнул отсутствие положительного влияния фрагментированной системы торговли на экономику страны. Глава ВТО попросила южнокорейского лидера обратить внимание на ситуацию в Африке, в частности, на проблему диверсификации цепочек поставок. Нгози Оконджо-Ивеала выразила восхищение уровнем развития РК, заявив, что страна уже находится в будущем. В ответ Юн Сок Ёль отметил важность отношений с африканскими странами.