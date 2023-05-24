В Сеуле состоялась конференция малого и среднего бизнеса

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23 мая в Сеуле состоялась конференция руководителей малого и среднего бизнеса. В ней приняли участие более 500 человек, в том числе, президент РК Юн Сок Ёль, а также главы девяти крупнейших промышленно-финансовых групп. Среди участников конференции были руководители малых и средних предприятий и стартапов, а также мелкие предприниматели. Мероприятие было организовано Корейской федерацией малого и среднего бизнеса совместно с министерством малого, среднего и венчурного бизнеса РК. Образцовым предпринимателям и работникам были вручены правительственные награды, в том числе, Орден за заслуги в промышленности первой степени («Золотая башня»). Обращаясь к собравшимся, глава государства отметил, что его администрация открыта для представителей бизнеса. Будущее южнокорейской экономики напрямую зависит от экспорта и инвестиций,- добавил он.