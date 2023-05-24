В РК развивается отрасль медицинского оборудования

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Объём производства медицинского оборудования достиг в прошлом году в РК рекордного показателя в 15 трлн 737 млрд 400 млн вон (12 млрд долларов). Об этом сообщили в Корейском управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. Одновременно отмечено наличие проблемы поляризации в отрасли. Так, на две крупнейшие профильные компании приходятся 30,4% всего объёма производства, а на одно крупное предприятие - 23,6% всего экспорта. Между тем, две компании SD BIOSENSOR и OSSTEM IMPLANT впервые в сегменте достигли объёма производства в 2 трлн вон (1,5 млрд долларов). Это серьёзный успех, учитывая, что в 2012 году по всей стране лишь два предприятия достигли показателя 150 млн долларов. В прошлом году внутренний рынок медицинского оборудования вырос на 30% в годовом исчислении, составив 9 млрд долларов.