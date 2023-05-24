РК просят США пересмотреть субсидирование производителей полупроводников

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США объявили условия субсидирования производителей полупроводников. Для того, чтобы получить поддержку на сумму 39 млрд долларов, нужно ограничить производство в Китае в течение десяти лет. Южнокорейское правительство обратилось к Вашингтону с просьбой пересмотреть этот пункт. Он требует от компаний, получивших субсидии, ограничить рост производства в Китае в течение 10 лет не более чем на 10% в сегменте обычных полупроводников и 5% в отношении высокотехнологичных чипов. РК просит США пересмотреть критерии, определяющие понятие обычных полупроводников. Если США расширят критерии, то южнокорейские компании смогут увеличивать производство в Китае, получая субсидии США. РК призвала дать более точные разъяснения относительно обязательного возврата субсидий в случае подписания контрактов о совместных с китайскими компаниями исследованиях и использовании патентов, «вызывающих обеспокоенность». Данное понятие достаточно размыто. Кроме того, под вопросом контракты, заключённые до получения субсидий. В министерство торговли США направлено письмо с просьбой смягчить требования и дать более конкретные пояснения по вышеуказанным пунктам. Представитель правительства РК сообщил, что стороны продолжают консультации с целью минимизации ущерба южнокорейским производителям.