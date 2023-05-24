РК и США усиливают санкционное давление на Пхеньян

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РК и США включили в санкционный список организации, занимающиеся подготовкой в Северной Корее специалистов по информационным технологиям и отправкой их за рубеж. Минфин США сообщил 23 мая о введении санкций в отношении четырёх организаций и одного гражданина КНДР за участие в незаконной кибердеятельности, средства от которой идут на создание оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Санкции коснутся Пхеньянского университета автоматизации, Бюро технической разведки и 110-го исследовательского центра. Эти организации руководят разработкой наступательной кибертактики и инструментов, а также управляет несколькими подразделениями, в том числе связанными с хакерской группой Lazarus. Помимо этого, под санкции попала компания Chinyong Information Technology Cooperation. Санкции введены и против гражданина Северной Кореи Ким Сан Мана, проживающего во Владивостоке. По данным минфина США, он причастен к выплате заработной платы членам семей зарубежных работников компании Chinyong. Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении о санкциях отметил, что Вашингтон предпринимает шаги в координации с Сеулом. РК ввела собственные санкции против торгово-технологической компании Тонмён, действующей при Департаменте военной промышленности КНДР, и компании Кымсон, известной как центр подготовки хакеров. Администрация президента Юн Сок Ёля вводит санкции против КНДР в седьмой раз. Под них попали 43 человека и 44 организации.