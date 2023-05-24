Мобильность населения РК снизилась на 5,6%

По данным Национального статистического управления, опубликованным 24 мая, в апреле место жительства сменили 4 млн 550 тыс. жителей РК. Это на 5,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Нынешний показатель является самым низким для апреля с 1973 года. По мнению экспертов, мобильность населения сокращается в связи с процессом старения общества. Коэффициент мобильности – число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения - составил 10,8, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Чистый отток населения из Сеула составил в прошлом месяце 3.365 человек, а из второго по величине города страны Пусана – 1.392 человека. Прирост населения зафиксирован в девяти городах и провинциях страны. В провинции Кёнгидо, прилегающей к Сеулу, население увеличилось почти на 4 тысячи человек.