РК старается привлечь иностранных туристов

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Около 80 южнокорейских туристических компаний, ассоциаций и других заинтересованных организаций объединили усилия для успешного проведения «Года посещения Кореи 2023-2024». 23 мая министерство культуры, спорта и туризма провело церемонию начала работы «Группы сотрудничества в сфере туризма». В ней приняли участие президент РК Юн Сок Ёль с супругой Ким Гон Хи, министр культуры, спорта и туризма Пак По Гюн, главы крупнейших туристических компаний и ассоциаций. В группу вошли около 80 компаний и организаций, работающих в сфере транспорта, гостиничном и ресторанном бизнесе, сегментах торговли и культурных контентов. Они будут совместно работать над разработкой специальных акций и маркетинговых мер в целях привлечения иностранных туристов. Девять транспортных компаний, в числе которых Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL), объявили о создании «Инновационного альянса транспортных услуг». Кроме того, министерство культуры планирует проводить активную маркетинговую политику за рубежом.