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Наука

Ракета «Нурихо» будет запущена по плану

Write: 2023-05-24 14:19:43Update: 2023-05-24 17:03:53

Ракета «Нурихо» будет запущена по плану

Photo : YONHAP News

Южнокорейская ракета «Нурихо» (KSLV-II) будет запущена 24 мая в 18:24 из Космического центра «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Время запуска ракеты подтверждено в ходе состоявшегося ранее в тот же день заседания комитета по управлению запуском. Его участники приняли решение о времени старта ракеты с учётом её технического состояния, погодных условий и других аспектов. Было дано указание начать заправку ракеты топливом и окислителем, которая должна быть завершена к 17:40. За десять минут до старта начнётся автоматическая проверка систем ракеты.  В случае обнаружения компьютером какого-либо сбоя процесс запуска автоматически приостанавливается. Ракета должна вывести на околоземную орбиту восемь реальных спутников. Среди них малый спутник нового поколения NEXTSAT-2, четыре микроспутника SNIPE, созданные Корейским институтом астрономии и космических наук, спутник JAC компании Justek Inc., спутник LUMIR-T1 фирмы Lumir и спутник SAT3U стартапа Kairospace. Успешный запуск подтвердит способность РК запускать космические аппараты для доставки спутников на целевую орбиту.
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