Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%

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25 мая комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне 3,5%. Решение о замораживании ставки, которая с апреля прошлого по январь этого года повышалась семь раз, принимается три месяца подряд. Сохранение ставки направлено на то, чтобы не ухудшать экономическую ситуацию, которая остаётся сложной из-за сокращения экспорта. Несмотря на это в апреле инфляция впервые за последние 14 месяцев упала ниже 4%, составив 3,7%. В последние два квартала ВВП страны не сократился только благодаря относительно высокой потребительской активности. Платёжный баланс на протяжении трёх последних месяцев остаётся профицитным, благодаря финансовым поступлениям из зарубежных филиалов отечественных компаний. Однако в торговом балансе 14 месяцев подряд сохраняется дефицит. Не исключено, что во втором полугодии Банк Кореи повысит ставку, учитывая риски финансового рынка. После краха американского Silicon Valley Bank в мире сохраняется неустойчивая ситуация. Если в данных условиях повысить ставку, то сберегательные банки и операторы кредитных карт могут столкнуться с большими операционными убытками. В настоящее время разрыв между учётными ставками РК и США составляет рекордные 1,75%. Однако Банк Кореи не видит в этом существенной проблемы, учитывая отсутствие признаков чрезмерного ослабления воны и оттока иностранного капитала.