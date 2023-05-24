Запуск ракеты «Нурихо» назначен на 25 мая

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Ракета «Нурихо» будет запущена в 18 часов 24 минуты 25 мая из Космического центра «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Такое решение принял комитет по управлению запуском, заслушав отчёт специалистов об устранении неполадки, которая помешала запуску в первоначально установленное время. Запуск, запланированный на 24 мая, был отложен из-за проблемы со связью между компьютерами управления запуском ракеты и центра управления полётами. Неполадка была обнаружена за три часа до времени старта. Ракета оставалась на стартовой площадке. Это не первый случай, когда запуск «Нурихо» откладывается по техническим причинам. В июне прошлого года он был отложен на пять дней из-за технического сбоя в датчике бака с окислителем. Ракета должна вывести на околоземную орбиту восемь спутников. Среди них малый спутник нового поколения NEXTSAT-2, четыре микроспутника SNIPE, созданные Корейским институтом астрономии и космических наук, спутник JAC компании Justek, спутник LUMIR-T1 фирмы Lumir и спутник SAT3U стартапа Kairospace. NEXTSAT-2 должен быть развёрнут через 783 секунды после старта, а остальные семь спутников будут развёрнуты с 20-секундными интервалами.