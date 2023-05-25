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В мире

Посол РФ в КНДР: Пхеньян добился успеха в разработке ракет

Write: 2023-05-25 12:30:45Update: 2023-05-25 14:01:08

Посол РФ в КНДР: Пхеньян добился успеха в разработке ракет

Photo : YONHAP News

Северная Корея сумела разработать практически полную линейку баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора. Он, в частности, заявил, что северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов, проведены десятки испытательных запусков. Посол подчеркнул, что усилия Пхеньяна в этом направлении являются следствием «агрессии, нарастающего военного, политического и экономического давления, попыток вмешательства во внутренние дела и прямых угроз ликвидировать существующий социально-политический строй». Александр Мацегора также отметил, что «нападать на США, Японию или РК, захватывать эти страны, менять их политический строй северокорейцы, естественно, не собираются». Он подчеркнул, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.
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