Посол РФ в КНДР: Пхеньян добился успеха в разработке ракет

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Северная Корея сумела разработать практически полную линейку баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора. Он, в частности, заявил, что северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов, проведены десятки испытательных запусков. Посол подчеркнул, что усилия Пхеньяна в этом направлении являются следствием «агрессии, нарастающего военного, политического и экономического давления, попыток вмешательства во внутренние дела и прямых угроз ликвидировать существующий социально-политический строй». Александр Мацегора также отметил, что «нападать на США, Японию или РК, захватывать эти страны, менять их политический строй северокорейцы, естественно, не собираются». Он подчеркнул, что в КНДР просто хотят, чтобы их оставили в покое, однако в обиду себя не дадут.