Спутник NEXTSAT-2 установил связь с Землёй

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25 мая в 18 часов 24 минуты из Космического центра «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо запущена южнокорейская ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II). Как и планировалось, отделение первой ступени произошло через 125 секунд после старта, а вторая ступень отделилась ещё через две минуты на высоте 300 километров. Ракета продолжила полёт в штатном режиме и в 18:37 достигла заданной высоты 550 километров. Малый спутник нового поколения NEXTSAT-2 отделился от ракеты через 783 секунды после старта. Остальные семь спутников - четыре микроспутника SNIPE, созданные Корейским институтом астрономии и космических наук, спутник JAC компании Justek, спутник LUMIR-T1 фирмы Lumir и спутник SAT3U стартапа Kairospace – отделились от ракеты с 20-секундными интервалами. В 18:39, через 923 секунды после старта, основная цель запуска ракеты – вывод на орбиту восьми спутников – была успешно выполнена. Полёт «Нурихо» завершился в 18:42. Чуть позднее министерство науки и информационно-коммуникационных технологий подтвердило, что запуск ракеты и вывод на орбиту спутников прошли успешно. Между спутником NEXTSAT-2 и антарктической исследовательской станцией Король Сэчжон Великий состоялся сеанс связи.