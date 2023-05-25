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В мире

Пентагон: NCG повысит уровень контактов РК и США

Write: 2023-05-26 11:27:04Update: 2023-05-26 11:30:13

Пентагон: NCG повысит уровень контактов РК и США

Photo : YONHAP News

Консультативная группа по ядерной безопасности (NCG) повысит уровень контактов РК и США в вопросах реагирования в экстренных ситуациях, по оценке ситуации и по сценариям, касающимся ядерных рисков. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Сиддхарт Мохандас, выступая 25 мая на семинаре, организованном Центром стратегических и международных исследований. Он напомнил, что в договорённости по NCG входят пункты об усилиях по проведению консультаций на высшем уровне в случае применения ядерного оружия на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что РК входит в число самых близких союзников США, и указанная консультативная группа является частью выполнения соответствующих союзнических обязательств. Говоря о силах сдерживания, Сиддхарт Мохандас отметил, что стороны нарастили масштабы совместных учений, придав им более комплексный характер, а также возобновили учения с боевыми стрельбами, которые не проводились несколько лет. 
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