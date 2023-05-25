Спутники, выведенные на орбиту ракетой «Нурихо», выходят на связь

Photo : YONHAP News

25 мая в 18:24 из Космического центра «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо успешно запущена южнокорейская ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II). В 18:39, через 923 секунды после старта на высоте 550 километров основная цель запуска ракеты – вывод на орбиту восьми спутников – была выполнена. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, установлена стабильная связь с малым спутником нового поколения NEXTSAT-2. В течение двух лет он будет измерять космическое излучение, облетая вокруг Земли 15 раз в сутки. Первый сигнал со спутника был получен в 19:07 на антарктической исследовательской станции Король Сэчжон Великий. В 19:58 сигнал приняла станция космической связи Корейского института передовой науки и технологий в Тэчжоне, а позднее – ряд зарубежных станций. По состоянию на утро 26 мая, проведены семь сеансов связи. В ходе сеансов удалось подтвердить штатную работу всех систем и определить положение спутника. Оборудование передачи и приёма сигналов функционирует нормально. Два из четырех микроспутников SNIPE, разработанных Корейским институтом астрономии и космических наук, также установили связь с наземными станциями. Третий спутник развёрнут на орбите, но пока не выходил на связь. Состояние четвёртого спутника не выяснено. Спутники JAC компании Justek, LUMIR-T1 компании Lumir и KSAT3U стартапа Kairospace также отправили сигналы на наземные станции. Специалисты стараются установить связь со спутниками, которые пока хранят молчание. В ближайшие семь дней будет проходить проверка работы всех систем спутников.