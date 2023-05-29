Представители РК и КНР обсудили поставки полупроводников

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26 мая представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын и министр коммерции Китая Ван Вэньтао провели переговоры в рамках министерской встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Детройте. Ан Док Кын призвал своего китайского коллегу уделить внимание нормализации поставок запчастей и ключевых сырьевых материалов в РК. Этот вопрос был поднят в связи с предположениями о том, что Пекин может ограничить поставки за рубеж редкоземельных металлов и другого стратегического сырья в ответ на попытки США вытеснить Китай из глобальной цепочки поставок. Ан Док Кын отметил важность торговых отношений между двумя странами, которые играют ключевую роль в обеспечении стабильной и бесперебойной работы глобальной цепочки поставок. Он выразил надежду на дальнейшее углубление торгово-экономических связей с Пекином. Ван Вэньтао в свою очередь отметил, что КНР вместе с РК надеется сохранить стабильность сети производства и поставок в полупроводниковой отрасли. Он также выразил надежду на то, что Сеул и Пекин выведут сотрудничество на новый уровень.