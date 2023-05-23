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В мире

КНДР планирует запуск военного спутника с 31 мая по 11 июня

Write: 2023-05-29 11:53:37Update: 2023-05-29 14:57:31

КНДР планирует запуск военного спутника с 31 мая по 11 июня

Photo : YONHAP News

Северная Корея уведомила береговую охрану Японии о том, что военный разведывательный спутник будет запущен в период с 31 мая по 11 июня. Аналогичное уведомление Пхеньян направил в Международную морскую организацию. Как сообщило агентство Киодо цусин, премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание правительственным учреждениям сохранять бдительность и обеспечивать безопасность граждан на случай возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, он заявил о намерении продолжать сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом, чтобы призвать Пхеньян к сдержанности. Ранее Северная Корея сообщила о завершении работы над первым военным разведывательным спутником, который призван повысить возможности страны по сбору данных. Северокорейский лидер Ким Чон Ын недавно посетил временный комитет, ответственный за подготовку к запуску спутника, и одобрил его план действий.
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