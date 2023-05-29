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29 мая японский эсминец «Хамагири» прибыл в Пусан для участия в многонациональных военно-морских учениях Eastern Endeavor 23. Они пройдут 31 мая в международных водах к юго-востоку от острова Чечжудо под руководством Седьмой морской оперативной флотилии военно-морских сил РК. В учениях примут участие также США, Австралия, Япония, Канада и Сингапур. Страны-участницы мобилизуют в общей сложности семь судов и шесть самолётов. Они планируют сформировать многонациональный координационный центр для обмена информацией. Учения не нацелены на какую-либо конкретную страну. Их цель – отработка совместных действий по предотвращению незаконного оборота оружия массового уничтожения. Как и ожидалось, корабль Морских сил самообороны Японии прибыл с поднятым флагом Угильги, который рассматривается в РК как символ японского милитаризма. Однако в южнокорейском минобороны заявили, что не будут поднимать вопрос об использовании флага, который является символом морских сил самообороны Японии.