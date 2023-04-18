Открылся саммит РК и стран-членов Форума тихоокеанских островов

Photo : YONHAP News

29-30 мая в Сеуле проходит первый саммит РК и 18 стран-членов Форума тихоокеанских островов - межправительственного органа, целью которого является укрепление сотрудничества между островными странами региона. В программе первого дня мероприятия - встреча президента РК Юн Сок Ёля и лидеров 10 стран региона. Для администрации действующего президента это первый многосторонний саммит, проводимый в РК. В состав Форума входят Папуа-Новая Гвинея, Фиджи, Маршалловы Острова, Соломоновы Острова, Тувалу, Вануату, Тонга, Палау, Ниуэ, Науру, Кирибати, Федеративные Штаты Микронезии, Самоа, Острова Кука, Австралия, Новая Зеландия, Французская Полинезия и Новая Каледония. Большинство этих стран имеют небольшую сухопутную территорию, но обладают обширными морскими ресурсами. В ходе саммита стороны уделят внимание вопросам расширения сотрудничества, в том числе, в сфере разработки ресурсов. В повестку также входят вопросы экологии, а также сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима».