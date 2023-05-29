Северокорейский военный спутник будет запущен в июне

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Военный разведывательный спутник, основной задачей которого является мониторинг военной деятельности США в режиме реального времени, будет запущен в июне. Об этом сообщило 30 мая агентство ЦТАК со ссылкой на заявление заместителя председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоля. Запуск спутника является «незаменимым» актом укрепления готовности к войне. Он поможет «расширить разведывательно-информационные средства, а также значительно усовершенствовать оборонительные и наступательные вооружения»,- говорится в заявлении. В нём также содержится критика в адрес Сеула и Вашингтона за усиление военной напряжённости на Корейском полуострове, несогласие с крупнейшими в истории учениями союзников с боевой стрельбой, а также с планом Юга провести многонациональные военно-морские учения, направленные на предотвращение незаконного оборота оружия массового уничтожения. «Мы будем всесторонне рассматривать нынешние и будущие угрозы, осуществляя деятельность по укреплению всеобъемлющих и практических средств сдерживания войны»,- подчёркивается в заявлении ЦТАК. Накануне Пхеньян уведомил Японию и Международную морскую организацию о том, что спутник планируется запустить в период с 31 мая по 11 июня. Ранее Северная Корея объявила о завершении подготовки к установке своего первого военного разведывательного спутника на ракету, а лидер страны Ким Чон Ын одобрил «будущий план действий». Данный спутник входит в число высокотехнологичных систем вооружений, которые северокорейский лидер обещал разработать на съезде Трудовой партии Кореи в 2021 году, наряду с твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракетой и атомной подводной лодкой.