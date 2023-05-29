РК, США и Япония осуждают планы Пхеньяна запустить спутник

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Представители РК, США и Японии в ходе состоявшегося 29 мая телефонного разговора обсудили меры противодействия планируемому Пхеньяном запуску военного разведывательного спутника. Спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси потребовали от Пхеньяна отменить запуск, угрожающий миру в регионе. Они в очередной раз заявили, что любые ракетные запуски Севера с применением баллистических технологий являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Они договорились сотрудничать в подготовке единого и жёсткого ответа мирового сообщества в случае, если Северная Корея всё же запустит спутник. Между тем, из-за противодействия двух постоянных членов Совета Безопасности ООН России и Китая у мирового сообщества нет возможности не только принять резолюцию с новыми санкциями, но и совместное заявление с осуждением действий Пхеньяна. В этой связи запуск спутника Севером скорее всего останется без ответа Совета Безопасности ООН.