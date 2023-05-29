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Южнокорейские туристы возвращаются с Гуама на родину

Write: 2023-05-30 11:30:16Update: 2023-05-30 14:24:46

Южнокорейские туристы возвращаются с Гуама на родину

Photo : YONHAP News

Южнокорейские туристы, находящиеся на Гуаме, начали возвращаться на родину после того, как днём 29 мая аэропорт на острове возобновил работу. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, четыре южнокорейских авиаперевозчика - Korean Air, Jeju Air, Jin Air и T’way Air -  отправили на Гуам в общей сложности 11 пассажирских самолётов, которые доставили на родину около 2.500 из 3.400 находящихся на Гуаме южнокорейских туристов. Первым из них в международный аэропорт Инчхон вернулся самолёт Jin Air, а до утра 30 мая в Инчхон прибыли остальные самолёты. Планируется вывезти всех южнокорейских граждан на родину до конца дня 31 мая. Министерство иностранных дел РК направило на Гуам четырёх представителей, которые окажут помощь в вывозе туристов. Аэропорт на Гуаме был закрыт в течение недели из-за тайфуна Мавар.
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