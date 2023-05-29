РК сожалеет по поводу избрания КНДР в Исполнительный совет ВОЗ

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Правительство РК выражает «глубокое сожаление и озабоченность» в связи с избранием КНДР членом исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как отмечается в совместном заявлении министерств иностранных дел, а также здравоохранения и социального обеспечения РК, соответствие Северной Кореи стандартам члена исполнительного совета ВОЗ вызывает сомнения. Дело в том, что Пхеньян нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в то время как член исполнительного совета ВОЗ должен соблюдать международные нормы и способствовать укреплению глобальной системы здравоохранения. 26 мая на 76-й сессии ВОЗ, проходившей в Женеве, Северная Корея была избрана членом исполнительного совета вместе с Австралией, Барбадосом, Камеруном, Коморскими островами, Лесото, Катаром, Швейцарией, Того и Украиной. Состав исполнительного совета ВОЗ из десяти стран обновляется каждые три года.