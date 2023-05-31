Пхеньян сообщил о неудачном запуске военного спутника

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Ракета-носитель «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллигён-1», запущенная в 6:27 утра 31 мая с космодрома Сохэ в уезде Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто, упала в Жёлтое море из-за проблемы с двигателем,- сообщило агентство ЦТАК. Непосредственно после запуска ракеты полёт проходил нормально, но после отделения первой ступени двигатель второй ступени не был запущен, в результате чего ракета потеряла тягу, и полёт был прерван. Отказ двигателя связан с его «недостаточной надёжностью и недостаточным качеством используемого топлива», говорится в сообщении со ссылкой на представителя государственного агентства космического развития КНДР. «Серьёзные дефекты», выявленные в ходе запуска, будут устранены, а второй запуск спутника состоится в ближайшее время после дополнительных испытаний,- говорится в сообщении ЦТАК. Аналогичное сообщение опубликовал также Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК после проведения анализа полёта ракеты. По его данным, упала в международные воды Жёлтого моря примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо. Военный разведывательный спутник входит в число высокотехнологичных систем вооружения наряду с твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракетой и атомной подводной лодкой. Об их разработке лидер Северной Кореи Ким Чон Ын сообщил, выступая в 2021 году на съезде Трудовой партии Кореи.