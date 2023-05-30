Промышленное производство сократилось в апреле на 1,4%

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Промышленное производство сократилось в РК в апреле этого года на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, это самое резкое сокращение с февраля прошлого года. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях упало на 1,2%. Выпуск полупроводников уменьшился на 20,2% в годовом исчислении. При этом производство автомобилей выросло за тот же период на 16,6%. Розничные продажи, которые являются показателем потребительской активности, сократились на 2,3% из-за роста инфляции. Продажи товаров полудлительного пользования, таких как одежда, в апреле упали на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а продажи товаров кратковременного пользования, включая продукты питания, - на 1,2%. Спрос на товары длительного пользования, включая телекоммуникационные устройства и компьютеры, упал на 1,7%. Одновременно инвестиции в производственные мощности выросли на 0,9%. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, несмотря на сокращение производства, восстановление экономики продолжается. Правительство стремится активизировать темпы восстановления, отдавая приоритет оживлению экспорта, инвестиций и внутреннего потребления.