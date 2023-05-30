Для подготовки отчёта об инспекции АЭС «Фукусима» потребуется время

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В процессе ознакомления с объектами очистки воды на аварийной АЭС «Фукусима» южнокорейская экспертная группа получила от японской стороны данные о результатах работы системы удаления из воды мультинуклидов (ALPS) за последние четыре года. Это, в частности, данные о составе воды на входе и выходе из системы ALPS, что позволило определить уровни загрязнения до и после обработки воды, а также оценить работу системы. Об этом сообщил 31 мая на брифинге в Сеуле председатель Корейской комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи, возглавлявший экспертную группу. Делегация провела двухдневную инспекцию объектов на АЭС «Фукусима». Особое внимание было уделено специальной системе очистки и объектам, связанным с измерением уровня радиации. Эксперты удостоверились в том, что всё основное оборудование установлено согласно действующим нормам, а система предотвращения утечки загрязнённой воды действует в штатном режиме. В частности, имеются аварийные клапаны для автоматического прекращения сброса воды в случае внезапного отключения электроэнергии и связи. Кроме того, действует оборудование для двойной проверки состава воды. Однако для подготовки конкретных и точных выводов потребуется дополнительное время. - отметил Ю Гук Хи. В настоящее время Международное агентство по атомной энергии проводит отдельную инспекцию, и в конце июня его представители планируют опубликовать отчёт с окончательными выводами.