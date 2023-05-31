Ким Ё Чжон: Военный спутник будет запущен в ближайшее время

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Нет сомнений в том, что военный разведывательный спутник КНДР в ближайшее время будет выведен на орбиту Земли и начнёт свою миссию. Как сообщило 1 июня агентство ЦТАК, об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она подчеркнула, что запуск военного спутника осуществляется в рамках суверенного права КНДР на самооборону. Ким Ё Чжон подвергла резкой критике заявления США и ряда других стран, которые считают, что Пхеньян нарушает резолюции ООН. «Если они в резкой форме осуждают запуск северокорейского спутника, то следует осудить США и все другие страны, которые уже запустили тысячи спутников»,- подчеркнула Ким Ё Чжон. Она отметила, что американская критика действий Северной Кореи является тем более абсурдной, что Вашингтон развернул средства наблюдения над Корейским полуостровом. Высокопоставленный представитель северокорейского руководства в очередной раз отвергла требования Сеула и Вашингтона о возвращении Пхеньяна за стол переговоров, подчеркнув, что в таких переговорах нет необходимости. Как сообщило ранее агентство ЦТАК, ракета-носитель «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Маллигён-1», запущенная в 6:27 утра 31 мая с космодрома Сохэ в уезде Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто, упала в Жёлтое море из-за проблемы с двигателем. Дефекты, выявленные в ходе запуска, будут устранены, а второй запуск спутника состоится в ближайшее время после дополнительных испытаний,- говорится в сообщении.