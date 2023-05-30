Южнокорейский экспорт сокращается восемь месяцев подряд

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 июня, южнокорейский экспорт составил в мае текущего года 52 млрд 240 млн долларов. Он сократился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки продукции южнокорейских производителей за рубеж сокращаются с октября прошлого года из-за низкого спроса на полупроводники на фоне глобального экономического спада. Сокращение экспорта на протяжении столь длительного периода происходит впервые с 2020 года. Экспорт полупроводников уменьшился в мае на 36,2%, нефтепродуктов - на 33,2%, продукции нефтехимической отрасли – на 26,3%, продукции металлургии - на 8,8%, аккумуляторных батарей – на 4,9%, а компьютеров – на 57,5%. Сократились поставки во все страны и регионы, причём в Китай, который является основным торговым партнёром РК, на 20,8%. Одновременно экспорт автомобилей вырос на 49,4%, а продукции машиностроения – на 1,6%. Импорт составил в прошлом месяце 54 млрд 340 млн долларов, сократившись на 14% по сравнению с прошлым годом. Это вызвано главным образом тем, что импорт энергоресурсов сократился на 20,6% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса составил в мае 2 млрд 100 млн долларов. Импорт превышает экспорт с апреля прошлого года из-за высоких цен на энергоносители, и впервые с 1997 года торговый дефицит сохраняется в течение 15 месяцев подряд.