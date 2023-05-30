IMO впервые осудила ракетные пуски КНДР

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Международная морская организация (IMO) впервые в истории приняла резолюцию с осуждением ракетных пусков, проводимых Пхеньяном. В резолюции, принятой 31 мая на 107-й сессии Комитета по безопасности на море, которая проходит в Лондоне, ракетные пуски названы серьёзной угрозой безопасности международного судоходства. В ней содержится призыв к соблюдению международных правил проведения ракетных испытаний. Согласно правилам Всемирной службы навигационных предупреждений, в случае ракетных пусков, выведения спутников на орбиту и военно-морских учений необходимо за пять дней предупредить об этом страны, входящие в зону их проведения. Комитет по безопасности на море призвал Пхеньян прекратить необъявленные пуски баллистических ракет над международными судоходными путями. Комитет принимал документы, в которых выражалась серьёзная озабоченность по поводу северокорейских ракетных пусков без предварительного уведомления в 1998, 2006 и 2016 годах. IMO со штаб-квартирой в Лондоне является специализированным агентством ООН, отвечающим за регулирование судоходства.