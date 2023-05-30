МАГАТЭ представило промежуточный отчёт по АЭС «Фукусима»

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31 мая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило промежуточный отчёт о результатах анализа загрязнённой воды с японской АЭС «Фукусима». В пробах воды не выявлено значительного превышения содержания нуклидов. Способ анализа радионуклидов и процедура сбора образцов воды, применяемые Токийской электроэнергетической компанией, являются приемлемыми,- говорится в документе. В проведении анализа образцов воды, организованного МАГАТЭ, принимали участие исследовательские учреждения Франции и Швейцарии, а также Корейский институт ядерной безопасности. В ближайшее время МАГАТЭ планирует представить отчёт о результатах анализа морской воды в районе АЭС «Фукусима» и обитающих там рыб. Япония очищает и накапливает воду с данной АЭС в специальных резервуарах, планируя начать её сброс с этого года. Окончательный доклад МАГАТЭ ожидается в конце июня.