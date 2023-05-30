Поиски фрагментов северокорейской ракеты продолжаются

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Южнокорейские военные продолжают поиски фрагментов северокорейской ракеты-носителя, которая упала в Жёлтое море после неудачной попытки вывести на околоземную орбиту военный разведывательный спутник. 31 мая объединённый комитет начальников штабов РК представил фото найденного ранее в тот же день фрагмента. Он был поднят на поверхность в точке падения ракеты в международных водах примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо. Фрагмент находился на глубине 70 метров примерно на одинаковом расстоянии от берегов РК и Китая. В данном районе максимальная глубина составляет 75 метров, что облегчает поиски. Длина фрагмента 15 метров, диаметр 2-3 метра. Точный вес не сообщается. Эксперты полагают, что длина ракеты составляет 30 метров. При этом её первая ступень идентичная первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», а вторая и третья ступени - новые разработки. В поисковых работах, которые осложняет плохая видимость, участвуют спасательные суда «Тхонён» и «Кванян». В ближайшее время к работам будет привлечён противолодочный корабль «Чхон Хэ Чжин».