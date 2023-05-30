В РК состоялись четвёртые испытания ракеты-перехватчика L-SAM

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В РК состоялись четвёртые испытания ракеты-перехватчика большой дальности «земля-воздух» L-SAM. В данной ракете применены отечественные система отслеживания и ведения объекта Seeker и механизм перехватчика кинетического действия KV (Kill Vehicle), который уничтожает баллистическую ракету при контакте. РК стала третьей страной после США и Израиля, создавшей оружие с подобными характеристиками. 30 мая Корейское агентство оборонного развития впервые опубликовало отчёт об управляемом полёте. Испытания проводились путём отслеживания цели и её дальнейшего уничтожения на заданной высоте. L-SAM предназначена для уничтожения баллистических ракет на высоте 50-60 километров. В этом году планируется завершить процесс испытаний и проверки всех характеристик, а в 2024 году полностью закончить работу над всеми системами. В 2025 году должно быть начато серийное производство ракеты. После её принятия на вооружение ракета станет ключевым элементом многоуровневой системы противоракетной обороны (KAMD), в которую входят американская THAAD, отвечающая за высоты от 40 до 150 км и ракеты Patriot (PAC-3), предназначенные для поражения целей в нижнем эшелоне на высоте от 15 до 150 км. В структуру ПРО войдут также ракеты средней дальности «Чхонгун-II» (M-SAM).