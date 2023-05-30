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Политика

Министр обороны РК примет участие в «Диалоге Шангри-Ла»

Write: 2023-06-01 15:24:41Update: 2023-06-01 15:27:26

Министр обороны РК примет участие в «Диалоге Шангри-Ла»

Photo : YONHAP News

Министр обороны РК Ли Чжон Соп примет участие в 20-м международном форуме по безопасности в Азии «Диалог Шангри-Ла», который пройдёт со 2 по 4 июня в Сингапуре. В мероприятии, организованном лондонским Международным институтом стратегических исследований, примут участие главы силовых ведомств более чем сорока стран. Ли Чжон Соп выступит на пленарном заседании, которое состоится 3 июня. Он расскажет об усилиях Сеула в решении ядерной и ракетной проблем Северной Кореи, обратится за поддержкой к мировому сообществу. Министр встретится со своими коллегами из Японии, Китая, Канады, Нидерландов и Германии. Запланирована также трёхсторонняя встреча Ли Чжон Сопа с министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой. На встрече планируется обсудить проведение совместных учений и создание системы обмена данными о запусках северокорейских ракет. 
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