Чху Гён Хо: Ситуация в экспортной отрасли улучшается

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Южнокорейский экспорт сокращается восемь месяцев подряд, составив в мае 52 млрд 240 млн долларов, что на 15,2% меньше, чем в прошлом году. Сокращение происходит главным образом из-за снижения экспорта полупроводников в результате падения спроса и цен на них. Хотя экспорт сокращается, есть некоторые положительные признаки. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 2 июня на экономическом совещании в Сеуле. Он отметил, что экспорт полупроводников в мае увеличился по сравнению с апрелем, несмотря на падение мировых цен. Среднесуточный объём экспорта впервые с октября прошлого года превысил 2 млрд 400 млн долларов благодаря увеличению зарубежных продаж автомобилей и аккумуляторов. Чху Гён Хо отметил, что РК продолжит расширять экономическое партнёрство с крупными странами, в том числе, с Объединёнными Арабскими Эмиратами. В мае делегация этой страны посетила РК, чтобы изучить возможности для бизнеса в таких секторах как энергетика и биотехнологии. РК продолжит участие в глобальном партнёрстве, включая Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру, и восстановит каналы диалога с Японией,- отметил вице-премьер.