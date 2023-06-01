Пхеньян возмущён критикой запуска спутника со стороны ООН и НАТО

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Северная Корея подвергла критике глав Организации Объединённых Наций и Организации Североатлантического договора (НАТО), назвав их высказывания по поводу военного разведывательного спутника вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Генсек ООН Антониу Гутерриш и генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили попытку запуска как серьёзное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку при запуске спутника используется та же технология, что и в баллистических ракетах. Как сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, заявление Гуттериша нарушило «суверенные права» государства-члена ООН. Пхеньян продолжит реализацию своих суверенных прав, включая запуск военного спутника, чтобы показать, что ООН не принадлежит США,- говорится в заявлении. В отдельном заявлении, также опубликованном ЦТАК, международный обозреватель Чон Гён Чхоль подверг критике «провокационное» замечание главы НАТО как вмешательство во внутренние дела. Он предупредил, что самостоятельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут использовать свою «мощную силу» для сдерживания военных угроз, если НАТО не прекратит вмешательство в регион.