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Экономика

ВНД на душу населения РК сократился в 2022 году на 7,4%

Write: 2023-06-02 14:07:23Update: 2023-06-02 15:05:45

ВНД на душу населения РК сократился в 2022 году на 7,4%

Photo : YONHAP News

В 2022 году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения РК составил 32.886 долларов. Это на 7,4% меньше по сравнению с 2021 годом,- сообщили 2 июня в Банке Кореи. ВНД на душу населения впервые превысил 30 тысяч долларов в 2017 году. В 2018 году он составил уже 33.564 доллара, после чего два года подряд сокращался. В 2021 году он повысился до 35.373 долларов. В пересчёте на национальную валюту  показатель вырос на 4,5%, составив 42 млн 487 тыс. вон. Такая разница связана с тем, что в прошлом году курс доллара к воне вырос на 12,9%. Располагаемый доход домохозяйств снизился на 5,4%, составив 18.194 доллара на человека. В пересчёте на национальную валюту он вырос на 6,8%, составив 23 млн 506 тыс. вон. Оценка роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году составила 2,6%. 
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