Ким Ё Чжон: Пхеньян будет продолжать запуски спутников

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Северная Корея как суверенное государство будет продолжать осуществлять «все свои законные права», в том числе, право запускать спутники. Как сообщило 4 июня агентство ЦТАК, об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она назвала состоявшееся на прошлой неделе заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался неудачный запуск ракеты со спутником, «несправедливым и предвзятым актом вмешательства во внутренние дела КНДР по требованию США». На орбите Земли находятся больше пяти тысяч спутников различного предназначения, но Совет Безопасности ООН обсуждает только запуск спутника КНДР. Подобные действия следует рассматривать как «преднамеренное нарушение подлинной миссии организации»,- подчеркнула Ким Ё Чжон. Северокорейский международный обозреватель Ким Мён Чхоль подверг критике принятие Международной морской организацией (IMO) резолюции, осуждающей запуски ракет Северной Кореей. В интервью агентству ЦТАК он заявил, что принятая резолюция будет рассматриваться Пхеньяном как освобождение от необходимости предварительно уведомлять IMO о запусках ракет.