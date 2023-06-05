Цены на рамён выросли на 13,1%

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Рост потребительских цен в РК замедлился до трёхпроцентного уровня, но реально ощущаемая инфляция выше. Цены на переработанные продукты питания продолжают расти, о чём свидетельствует подорожание лапши быстрого приготовления рамён, типичного продукта питания для простых людей. По данным Национального статистического управления, стоимость упаковки рамён в мае этого года была на 13,1% выше, чем год назад. Это самый высокий уровень роста стоимости рамён за последние 14 лет. В октябре прошлого года стоимость рамён повысилась на 11,7% в годовом исчислении, и с тех пор рост цены не опускается ниже 10%. Это связано с тем, что в прошлом году производители один за другим поднимали отпускные цены из-за роста стоимости сырья. Рост цен на 31 из 112 наименований готовых продуктов питания, которые являются индикаторами потребительских цен на продукты питания, превысил 10-процентный уровень. В частности, фруктовые консервы подорожали на 35,5%, крабовые палочки и сыр – примерно на 20%. Цены на кофе, кондитерские изделия из пшеничной муки, гамбургеры и кимпап – роллы из риса и овощей – выросли более чем на 10%. Что касается переработанных пищевых продуктов в целом, то темпы роста на них уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем, но по-прежнему более чем в два раза превышают общий уровень инфляции.