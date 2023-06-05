Сеул и Токио проведут переговоры о предотвращении инцидентов

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РК и Япония проведут рабочие переговоры, в ходе которых обсудят меры по предотвращению инцидентов в море. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров министров обороны двух стран Ли Чжон Сопа и Ясукадзу Хамады, состоявшихся в Сингапуре в рамках 20-го международного форума по безопасности в Азии «Диалог Шангри-Ла». Выступая на пресс-конференции после переговоров, глава южнокорейского военного ведомства напомнил, что один из таких инцидентов мешает развитию оборонного сотрудничества между Сеулом и Токио. В декабре 2018 года патрульный самолёт морских сил самообороны Японии пролетел в международных водах Восточного моря на малой высоте над эсминцем южнокорейских военно-морских сил. Сеул осудил полёт самолёта как «угрожающий». Токио в свою очередь обвинил Сеул в том, что его корабль направил радар управления огнём на морской патрульный самолёт Японии. Позиции Сеула и Токио по этому вопросу остаются неизменными, но они сосредоточатся на выработке мер, которые позволили бы предотвратить повторение подобных инцидентов.