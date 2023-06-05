РК увеличит экспорт продуктов ICT

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Правительство РК обнародовало меры по содействию экспорту продукции информационно-коммуникационных технологий (ICT) следующего поколения. Как сообщили 5 июня в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, первоочередную поддержку получат компании, обладающие передовыми технологиями в таких сферах как искусственный интеллект, метавселенная и программное обеспечение для блокчейна. Правительство приложит также усилия для расширения экономического сотрудничества со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, где реализуются крупномасштабные проекты. До конца июня будет создана независимая организация, которая окажет административную и юридическую поддержку компаниям-экспортёрам. Меры по стимулированию экспорта были приняты в связи с тем, что поставки за рубеж продукции ICT снижаются около года на фоне глобального экономического спада и снижения спроса на полупроводники.