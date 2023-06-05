60% южнокорейцев поддерживают ядерное вооружение

60% южнокорейцев поддерживают идею размещения в стране ядерного оружия. Об этом свидетельствуют результаты анализа, опубликованные 5 июня Институтом объединения Кореи. Однако с учётом шести возможных последствий самостоятельной разработки ядерного оружия уровень поддержки составил лишь 36%. Среди шести последствий организаторы опроса отметили экономические санкции, разрыв союза с США, усугубление проблемы безопасности, расходы на разработку ядерного оружия, негативное влияние на экологию, ущерб имиджу мирного государства. Более 60% респондентов считают вышеуказанные последствия вероятными. Был также задан вопрос о том, что РК необходимо для обеспечения обороны. Представлены два варианта ответа – американский военный контингент и ядерное оружие. За первый высказались 49,5% респондентов, второй выбрали 33,8%. Опрос проводился среди тысячи человек в разных регионах страны. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.