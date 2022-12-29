Юн Сок Ёль: Сохранение памяти о героях - обязанность государства

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Сохранение памяти о героях, пожертвовавших собой ради своей страны и народа, является обязанностью государства. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 6 июня на церемонии по случаю Дня памяти погибших за родину, которая состоялась на национальном кладбище в Сеуле. Глава государства подчеркнул, что уровень развития государства зависит от того, как жители страны хранят свою историю и память о героях. Он отметил: «РК построена на жертвах людей, защитивших свободу в противостоянии с коммунизмом, а также благодаря тем, что внёс вклад в становление страны и демократии, создание государства, принадлежащего народу. Все они являются героями». Президент отметил, что правительство продолжит работу по поиску и идентификации останков погибших в Корейской войне. Он напомнил, что до сих пор не найдены останки 120 тыс. солдат. Напомнив о возрастающей северокорейской угрозе, Юн Сок Ёль подчеркнул, что правительство обеспечит защиту безопасности граждан, полагаясь на прочный союз с США.