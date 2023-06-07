РК стала непостоянным членом СБ ООН на 2024–2025 годы

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6 июня РК избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы. РК, которая была единственным кандидатом от Азиатско-Тихоокеанского региона, поддержали 180 из 192 стран, принимавших участие в голосовании. Это значительно больше минимальных 2/3 голосов, требуемых для включения страны в число непостоянных членов. Выступая перед журналистами после голосования, постоянный представитель РК при ООН Хван Чжун Гук обещал сделать всё возможное для того, чтобы способствовать миру, свободе и процветанию во всем мире посредством дипломатии, основанной на общечеловеческих ценностях, принципах Устава ООН и путём расширения сотрудничества с развивающимися странами. В заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства говорится, что РК будет способствовать усилиям ООН по устранению угрозы, создаваемой ракетными и ядерными разработками Северной Кореи, поддержанию международного мира и безопасности. РК стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН в третий раз. Она имела данный статус в 1996-1997 и 2013–2014 годах. В состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов, обладающих правом вето - США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, а также десять непостоянных членов, избираемых на два года по региональным квотам. Помимо РК, в их число были избраны Алжир, Сьерра-Леоне, Гайана и Словения. Эти пять стран займут места Албании, Бразилии, Габона, Ганы и Объединённых Арабских Эмиратов, срок полномочий которых завершится в январе 2024 года. Непостоянными членами останутся также Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия.