Самолёты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО РК

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6 июня четыре китайских и четыре российских боевых самолётов без предварительного уведомления вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны РК (KADIZ) над Восточным морем. По данным объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, самолёты находились в зоне с 11:52 до 13:49, после чего покинули её, не нарушив воздушную границу. Южнокорейские военно-воздушные силы подняли в воздух истребители и «приняли меры тактического характера в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам»,- говорится в заявлении. Опознавательная зона ПВО служит для идентификации приближающихся военных самолётов к воздушному пространству страны. Как сообщили в министерстве обороны Китая, самолёты воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая проводили совместное патрулирование над акваториями Восточного и Восточно-Китайского морей. Российская сторона ранее неоднократно указывала, что опознавательная зона ПВО была установлена Сеулом в одностороннем порядке, а полёты российской авиации проходят в соответствии с международными нормами.