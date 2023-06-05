Пилоты Asiana Airlines требуют повышения зарплаты

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7 июня профсоюз пилотов компании Asiana Airlines объявил о начале забастовки без прекращения работы. Теперь предполётный инструктаж будет проводиться в положенное по регламенту время – за 80 минут до вылета, а не за два часа как раньше. Пилоты будут соблюдать положенную законом скорость движения на взлётно-посадочной полосе, а после подъёма самолёта в воздух сохранять минимально разрешённую скорость полёта в переделах установленных высот. В связи с этим ожидается задержка вылета самолётов авиакомпании Asiana Airlines на внутренних и международных линиях как минимум на 30 минут. Поводом для забастовки послужил размер повышения заработной платы пилотов на 2,5%. По мнению профсоюза, это маленькая сумма с учётом того, что другие авиакомпании, в том числе Jeju Air и T'way Air повысили оплату труда своих пилотов более чем на 10%.