В РК пройдут учения по безопасности

С 8 по 16 июня в РК состоится первый этап гражданских учений по безопасности, нацеленных на подготовку к цунами, наводнениям и авариям в автомобильных туннелях. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, руководить учениями будут 30 государственных учреждений. Планируется отработать налаживание прямой связи между Центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, Центральным штабом по чрезвычайным ситуациям и местами чрезвычайных ситуаций. Большое внимание уделяется укреплению взаимодействия между полицией и пожарной охраной, которые являются первым эшелоном минимизации последствий стихийных бедствий. Обычно данные учения проводились две недели в один этап, но в этом году они разделены на три этапа по две недели каждый. Второй этап будет проходить с 28 августа по 9 сентября. Он будет посвящён противодействию землетрясениям и распространению эпидемий среди домашних животных. Третий этап, нацеленный на борьбу с пожарами, в том числе лесными, состоится с 23 октября по 3 ноября.