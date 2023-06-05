Пхеньян продолжает получать средства за счёт кражи виртуальных активов

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Северная Корея могла получить 35 млн долларов за счёт хакерских атак на аккаунты платформы Atomic Wallet. Она является многофункциональным кошельком, который предоставляет услуги по управлению криптоактивами на основе децентрализованного принципа кросс-цепочного обмена Atomic Swap. О краже виртуальных активов на сумму 35 млн долларов сообщил 6 июня американский телеканал CNN. Сама платформа 3 июня сообщала, что за месяц хакерским атакам подверглись менее 1% пользователей. При этом сумма ущерба и организаторы атак не назывались. Эксперты отмечают, что средства и почерк атак идентичен действиям северокорейских хакеров. Ранее в январе прошлого года группа хакеров Lazarus, связанная с Северной Кореей, похитила более 100 млн долларов из американской криптофирмы Harmony. Национальная служба разведки РК и её американские коллеги сумели найти и заморозить похищенные средства на сумму 1 млн долларов.