В РК пересмотрена стратегия национальной безопасности

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7 июня правительство РК представило новую стратегию национальной безопасности. Она содержит ряд изменений по сравнению с предыдущей стратегией, принятой в 2018 году администрацией тогдашнего президента Мун Чжэ Ина. Если в предыдущей стратегии приоритетом было мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове, то в обновлённом документе говорится о намерении Сеула укреплять южнокорейско-американский альянс и расширять сотрудничество в области безопасности между Сеулом, Вашингтоном и Токио, одновременно стремясь к нормализации межкорейских отношений. В качестве основной угрозы, стоящей перед РК, названо ядерное и ракетное оружие Северной Кореи. В этой связи южнокорейские власти будут стремиться к укреплению способности активно реагировать на угрозы Севера. В новом документе не упоминаются «декларация об окончании войны» и «мирный договор», которые предыдущая администрация определяла как важные шаги на пути к денуклеаризации Севера. Вместо этого подчёркивается, что «смелая инициатива» по денуклеаризации Севера, о которой нынешний южнокорейский президент упоминал в августе прошлого года, остаётся в силе как способ денуклеаризации Корейского полуострова. Другим заметным расхождением со стратегией предыдущей администрации является подход к отношениям с Токио. В соответствии со стратегией национальной безопасности администрации Юн Сок Ёля, РК будет расширять сотрудничество с Японией по региональным и глобальным вопросам, разделяя универсальные ценности. Из документа удалено замечание о том, что РК «будет решительно реагировать на искажения истории двусторонних отношений и неправомерные претензии на острова Токто в Восточном море».