Прокуратура Черногории не освободила основателя Terraform Labs

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Прокуратура Черногории не утвердила решение местного суда об освобождении под залог 32-летнего соучредителя и генерального директора блокчейн-компании Terraform Labs Квон До Хёна. Его считают ключевой фигурой в крахе криптовалют Tera и Luna. Окружной суд Подгорицы, столицы Черногории, сообщил 7 июня на своём официальном сайте, что обвинение подало апелляцию в вышестоящий суд на решение об освобождении Квон До Хёна под залог. Ранее прокуратура уже блокировала его освобождение. Таким образом, Квон До Хён и его сообщник по фамилии Хан останутся под стражей до принятия решения вышестоящим судом. После краха криптовалюты, приведшего к массовым потерям инвесторов по всему миру, Квон До Хён около года скрывался в разных странах до ареста в аэропорту Подгорицы. Следующий суд состоится 16 июня.