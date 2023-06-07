В РК отменяется льготный автомобильный налог

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В конце июня в РК отменяется льготная ставка индивидуального потребительского налога на автомобили. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, возвращается обычная ставка, которая составляет 5% от стоимости автомобиля. С июля 2020 года действовала пониженная ставка в размере 3,5% в целях активизации внутреннего рынка в период пандемии коронавируса. Как отметили в министерстве, решение о её отмене было принято в связи с улучшением ситуации в автомобильной отрасли и ростом потребительской активности. По мнению экспертов, нагрузка на потребителей будет незначительной, учитывая, что со второй половины этого года критерии индивидуального потребительского налога на автомобиль будут смягчены, а экологически чистые автомобили полностью освобождаются от данного налога. В частности, при покупке автомобиля Grandeur стоимостью 42 млн вон (32 тыс. долларов) после повышения ставки размер налога должен увеличиться на 900 тыс. вон (688 долларов). Но из-за смягчения критериев применения налога его реальное повышение составит 360 тыс. вон (275 долларов). Помимо этого 15-процентное снижение налога на топливо, предназначенное для выработки электроэнергии, будет продлено до конца текущего года. В министерстве планирования и финансов отметили, что данное решение учитывает повышение коммунальных тарифов и финансовое положение энергетических компаний.